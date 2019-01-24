حريق ضخم في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام السعودية (فيديو وصور)

حريق ضخم في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام السعودية (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

شب، اليوم الخميس، حريق ضخم في مبنى قيد الإنشاء بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الواقعة في حي “الراكة” بالدمام.

وهرعت قوات الدفاع المدني إلى المكان وأعلنت عبر “تويتر” أنها سيطرت على الحريق، وأنه لم تقع أي إصابات بسببه.

وأوضح الدفاع المدني في تغريدته أن الحريق اندفع في مواد عزل حراري ومواد بناء في غرفة بمبنى تحت الإنشاء بالجامعة.

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