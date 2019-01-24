حريق ضخم في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام السعودية (فيديو وصور)

شب، اليوم الخميس، حريق ضخم في مبنى قيد الإنشاء بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الواقعة في حي “الراكة” بالدمام.
لحظة اندلاع حريق بمبنى في #جامعة_الامام_عبدالرحمن_بن_فيصل بـ #الدمام#إرم_نيوز #السعودية pic.twitter.com/LvHAY6yIw5
— إرم نيوز (@EremNews) January 24, 2019
وهرعت قوات الدفاع المدني إلى المكان وأعلنت عبر “تويتر” أنها سيطرت على الحريق، وأنه لم تقع أي إصابات بسببه.
وأوضح الدفاع المدني في تغريدته أن الحريق اندفع في مواد عزل حراري ومواد بناء في غرفة بمبنى تحت الإنشاء بالجامعة.
أخمد مدني #الدمام حريقاً إندلع في مواد عزل حراري ومواد بناء في غرفة لمبنى تحت الإنشاء بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بحي الراكة دون أي إصابات ولله الحمد. pic.twitter.com/24yMpCanDo
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 24, 2019