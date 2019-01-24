مصرع وإصابة 30 شخصًا بحادث دامٍ في مصر (صور)

لقى 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرون، صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الدولي الساحلى 45 “كفر الدوار- الإسكندرية” شمال مصر بسبب الضباب.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدينة لمكان الحادث، وتبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارتي ميكروباص؛ بسبب الشبورة المائية، أسفر عن مصرع وإصابة 30 شخصًا.

وتم نقل 10 جثامين إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار، بينما تم نقل 15 من المصابين إلى مستشفى كفر الدوار، فيما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفيات الإسكندرية لتلقى العلاج اللازم، بعد تعرضهم لإصابات خطرة.