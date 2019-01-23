4 حالات اختناق إثر حريق فندق بالرياض وإخلاء 167 شخصًا

أصيب أربعة أشخاص بحالة اختناق إثر حريق شب في فندق بحي العليا في العاصمة السعودية الرياض، فيما أخْلَت فرق الدفاع المدني167 شخصًا من الفندق، وفق صحيفة سبق المحلية.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في “تويتر”، “دفاع مدني الرياض يخلي 167 شخصًا ويخمد حريقًا اندلع في القسم الصحي لفندق بحي العليا، نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بحالة اختناق بسيط تم علاجهم بالموقع، ولا توجد وفيات، ولله الحمد”.