رد فعل مؤثر من طفلة حاصرتها الشرطة مع أسرتها (فيديو)

أظهر مقطع فيديو أفرادًا من الشرطة الأمريكية وهم يشهرون سلاحهم نحو طفلة لا يتجاوز عمرها العامين، في مشهد أثار الجدل بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويوثق الفيديو “الصادم”، الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لحظة نزول طفلة من شاحنة صغيرة وسيرها ويديها مرفوعة نحو ضباط مسلحين مدججين بالبنادق.

وكشفت الصحيفة، أن الطفلة كانت تقلد والديها بعد أن اعتقلتهما الشرطة، كما كان هناك رجل آخر يظهر رافعًا يديه في الفيديو، وذلك أثناء اعتقال شرطة مدينة “تالاهاسي” لتشاد بوم وجيمس ماكمولين وهما مشتبه بهما في عملية سرقة في جراج خارج متجر في فلوريدا.

ولم يتم الكشف عن هوية والدي الطفلة، ولكنهما كانا ضمن المشتبه بهم، كما عثرت الشرطة على أسلحة في الشاحنة.

وكان الضباط مسلحين بمسدسات وبنادق استنادًا إلى تقارير تكشف تسلح المشتبه بهم، وفاجأتهم الطفلة عندما نزلت من الشاحنة حافية القدمين واقتربت من الضباط الذين استمروا في تشهير أسلحتهم ولم يبعدونها عند ظهورها.

وأثار الفيديو الذي سجله أحد المارة ضجة كبيرة على الإنترنت وهجومًا على أفراد الشرطة، ولكن أوضح المسؤولون أن الشرطة حاولت إبعاد الطفلة عن الساحة، كما كشفت التقارير أن الشرطة تعاونت مع والدة الطفلة لإبعادها حتى تكون في أمان.

وعلى الرغم مما أثاره الفيديو من جدل وغضب، إلا أن المسؤولين أشادوا بكيفية تعامل الضباط مع الموقف، وحتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن سجن والدي الطفلة.