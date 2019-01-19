في غضون ساعات.. مصرع 4 عرسان مصريين اختناقًا داخل الحمام

لقي عروسان مصريان، مصرعهما، مختنقين داخل الحمام في ثاني أيام عرسهما، بسبب بخار المياه، في محافظة “الدقهلية“.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا، بورود بلاغ من أهالي قرية “ميت غمر” بمصرع عروسين داخل شقتهما.

وبالفحص والتحري تبين اختناق العروسين داخل حمام المنزل، وكشفت التحريات أن حفل العرس كان الخميس الماضي، وأثناء تواجدهما بالحمام اختنقوا نتيجة بخار الماء.

وأكد الطب الشرعي أن الوفاة نتيجة الاختناق من بخار الماء، وبعرض النتيجة على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمانين.

وكانت مصر قد شهدت واقعة مماثلة في وقت مبكر من الجمعة، بالعثور على جثة عروسين آخرين بالفيوم بعد 3 أيام من زواجهما نتيجة اختناقهما داخل حمام الشقة بسبب تسرب كمية من الغاز.