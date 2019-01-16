قتل رضيعته بعد ولادتها بـ3 أيام.. وهكذا برّر الجريمة

أقدم مصري، ينحدر من جنوب البلاد، على قتل ابنته بعد 3 أيام من ولادتها، مدعيًا مروره بحالة نفسية سيئة، وسط إجراء تحريات أمنية واسعة للوقوف على كواليس الحادث.

وبحسب البيان الأمني الصادر اليوم الأربعاء، فإن عاملًا مصريًا سلّم نفسه طواعية إلى مركز شرطة نجع حمادي التابع لمحافظة قنا جنوب البلاد، بعد أن قتل ابنته عقب 3 أيام من ولادتها.

وأوضح البيان الأمني، أن قاتل ابنته المقيم بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي، اعترف بجريمته، مرجعًا السبب لمروره بحالة نفسية، وعلى إثرها سلم نفسه للشرطة بمركز شرطة نجع حمادي، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشار البيان، إلى أن الأجهزة الأمنية بالإقليم تجري تحرياتها الأولية حول الواقعة من خلال استجواب والدة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.