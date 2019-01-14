رجل ينقذ طفلًا من الموت قبل سقوطه من الطابق الثامن (صور وفيديو))

أقدم رجل شجاع على إنقاذ صبي يبلغ من العمر 5 سنوات بعد سقوطه من نافذة منزله الواقع في مجمع سكني شاهق في تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونا في الصين.

وبقي الطفل عالقًا في المكان المخصص لنشر الغسيل في الشقة الواقعة بالطابق الثامن أثناء البحث عن أمه بجوار النافذة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبينت اللقطات الطفل وهو يتدلى في الهواء الطلق أثناء قيامه بالتمسك بمنشر معدني على ارتفاع 80 قدمًا فوق سطح الأرض.

وقال أحد الجيران في الطابق السفلي إن الحامل المعدني ضعيف وكان من الممكن أن يسقط الصبي في أي لحظة.

وكانت والدة الصبي “يي” قد تركته بمفرده في المنزل حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر وخرجت من المنزل، وقالت إن ابنها كان مطيعًا جدًا ولم يسبب لها أي متاعب، لذلك قررت تنفيذ مهمتها بسرعة أثناء مشاهدته التلفزيون.

لكن عندما عادت إلى البيت في وقت لاحق، شعرت بالرعب عندما شاهدت ابنها يتدلى خارج النافذة بينما وقف حشد من المتفرجين أمام المبنى بحثًا عن طرق لإنقاذ الطفل.

ويبدو أن الصبي أصبح قلقًا بعد أن غادرت الأم وفشل في العثور عليها في المنزل، وبحسب ما ورد، قام الطفل بإغلاق الباب من الداخل قبل أن يتسلق عتبة النافذة ليبحث عن والدته.

سقط الصبي من النافذة عن طريق الصدفة وكان محاصرًا في رف الملابس بالخارج، وتم إنقاذ الطفل مع الجهود المشتركة للجيران ورجال الإطفاء.