رجل ينقذ طفلًا من الموت قبل سقوطه من الطابق الثامن (صور وفيديو))

View this post on Instagram

@eremnews . . أقدم رجل شجاع على إنقاذ صبي يبلغ من العمر 5 سنوات بعد سقوطه من نافذة منزله الواقع في مجمع سكني شاهق في تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونا في الصين. . وبقي الطفل عالقًا في المكان المخصص لنشر الغسيل في الشقة الواقعة بالطابق الثامن أثناء البحث عن أمه بجوار النافذة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. . . #إرم_نيوز #رجل #طفل #إنقاذ #حوادث #الصين #هونا #الموت #منوعات #boy #rescue #china