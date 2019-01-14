بعد تهديدات إيرانية.. مقتل رئيس بلدية بولندي في عملية طعن

أعلن لوكاش شوموفسكي وزير الصحة البولندي، يوم الإثنين، وفاة غدانسك، بافيل أداموفيتش رئيس بلدية “المرفأ البولندي الكبير” ، الذي تعرض لهجوم بسكين مساء الأحد أثناء تجمع عام.

وقال شوموفسكي لصحافيين أمام مدخل المستشفى الجامعي حيث كان الضحية يتلقى العلاج: “توفي رئيس البلدية منذ وقت قليل، لم نتمكن من معالجة إصابته، فليمنحه الربّ الراحة الأبدية”.

وتأتي عملية الطعن ومقتل المسؤول البلدي بعدما هددت إيران بردة فعل، في مواجهة مؤتمر تعتزم الولايات المتحدة إقامته ضد طهران في بولندا الشهر المقبل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة أنه “بعد ساعات من تهديد بولندا من قبل سلطات النظام الإيراني، تم نقل رئيس بلدية مدينة دانسك باول أداموفيتش إلى المستشفى، بعد أن تلقى طعنة بالسكين من قبل شخص اقتحم حفلًا خيريًا كان يتحدث فيه رئيس البلدية”، مضيفة أنه “قد تم الإبلاغ عن أن حالته حرجة”.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وهو رئيس وزراء بولندا سابقًا وُلد في غدانسك، في تغريدة “بافيل أداموفيتش، رئيس بلدية غدانسك، رجل التضامن والحرية، الأوروبي، صديقي العزيز، قُتل. فليرقد بسلام”.

وقال مسؤول في المستشفى هو الطبيب توماش ستيفانياك في تصريح نقلته وكالة الأنباء البولندية: “رغم كل جهودنا، لم نتمكن من إنقاذه”.

وكان رجل في السابعة والعشرين من العمر قام مساء الأحد، بطعن أداموفيتش (53 عامًا) رئيس بلدية غدانسك منذ 1998 خلال تجمع عام، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي.

وقد خضع أداموفيتش خلال الليل لعملية جراحية استمرت خمس ساعات إلا أنه لم يعد بإمكانه التنفس بشكل طبيعي.

وكان رئيس دائرة الصحة في منطقة غدانسك يرزي كاربينسكي، قال إنّ رئيس البلدية فقد “كمية هائلة” من الدم ما أدى إلى انخفاض كمية الأوكسيجين في جسمه، وتابع أن 41 وحدة دم نقلت إلى رئيس البلدية منذ مساء الأحد.

والمهاجم من سكان “غدانسك” وخرج للتو من السجن بعدما أمضى أكثر من خمس سنوات بسبب عمليات سطو على مصارف.

وقد اعتقل على الفور، حيث قال قبل توقيفه إنّه “يريد الانتقام”، مؤكدًا أنّ “حزب المنصة المدنية المعارضة حاليًا وكان في السلطة في الماضي قام بتعذيبه”.

وهذا الحزب دعم ترشح أداموفيتش للانتخابات البلدية الخريف الماضي.

ووقع الهجوم أمام مئات الأشخاص على منصة أقيمت بمناسبة الجزء الأخير من عمل خيري وطني يهدف إلى جمع تبرعات لمنظمة تمول شراء معدات لمستشفيات.