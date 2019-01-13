مصرع 14 شخصًا في حادث سير غرب السودان‎

لقي 14 شخصًا مصرعهم، الأحد، وأصيب آخرون، في حادث سير بطريق “الإنقاذ الغربي” بولاية دارفور غربي السودان.

ونقلت قناة “الشروق” المقربة من الحكومة عن معتمد محلية أم كدادة بولاية شمال دارفور، محمد عثمان، أن الحادث نتج عن تصادم مركبة ركاب قادمة من العاصمة الخرطوم مع شاحنة نقل معطّلة على الطريق المذكور.

وأضاف عثمان، أن الحادث “أدى إلى مقتل 14 شخصًا وسقوط عدد من الجرحى، (لم يحدد عددهم)، حيث تم إسعافهم إلى المستشفيات بالمنطقة”.

وبحسب بيانات رسمية، لقي 2366 شخصًا مصرعهم في السودان، خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2016 إلى مارس/آذار 2017؛ بسبب حوادث السير، خصوصًا على الطرق السريعة بين الخرطوم والولايات الأخرى.