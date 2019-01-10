حادث سير يودي بحياة إماراتي وجرح 4 آخرين

أدى حادث سير مروع، اليوم الخميس، على شارع الإمارات في الشارقة باتجاه إمارة عجمان، إلى مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين إصابات بليغة بعد انحراف مركبتهم بهم عن الطريق واصطدامها بحاجز إسمنتي ثم تدهورها عدة مرات، وذلك بسبب القيادة بسرعة عالية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن بلاغًا ورد لشرطة الشارقة بالحادثة، فتوجهت والإسعاف للموقع، حيث تبيّن أن المركبة يستقلها 5 شبان إماراتيين من منسوبي الخدمة الوطنية، وكانوا في طريقهم إلى عجمان.

وتمكنت دوريات المرور والإسعاف من محاصرة النيران وإخراج الشبان الذين كانوا محشورين داخل المركبة المحترقة، وهم في حالات تراوحت بين البليغة والخطيرة جدًا.

وتم نقل 4 منهم إلى المستشفى على الفور، فيما استدعيت طائرة لنقل الخامس، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.