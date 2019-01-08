مقتل شخص وإنقاذ 21 آخرين إثر انفجار ناقلة نفط قبالة هونغ كونغ

قالت شرطة هونغ كونغ إن حريقًا شب بناقلة نفط في المياه الجنوبية لهونغ كونغ يوم الثلاثاء، نتج عنه مقتل أحد أفراد الطاقم، فيما أنقذت السلطات ما لا يقل عن 21 شخصًا آخرين.

ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة على بعد نحو ميل بحري واحد إلى الجنوب من جزيرة لاما.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: “لا يزال هناك بعض أفراد الطاقم بحاجة للإنقاذ”.

ونشرت الشرطة صورة لناقلة النفط على إحدى صفحاتها على “فيسبوك”، وتبدو فيها جانحة ويتصاعد من هيكلها دخان أسود، وأمكن من الصورة رؤية اسم الناقلة (أولاك فورتشن).

وتظهر بيانات تتبع السفن أن الناقلة كانت محملة بستة آلاف طن من البنزين، وأوصلت معظمه إلى إقليم قوانغتشو يومي السادس والسابع من كانون الثاني/يناير الجاري.

ووصلت الناقلة في وقت لاحق إلى جنوب جزيرة لاما، وأرسلت إحداثيات موقعها من هناك الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.

وقال سكان جزيرة لانتاو القريبة إنهم سمعوا صوت انفجار كبير هزّ الأبواب والنوافذ.

وقالت امرأة تدعى رهيا ني: “بدا الأمر وكأنه إعصار قوي.. عندما تهزّ الرياح أبواب منزلك بقوة، كانت بالفعل قوية، ظننت أن هناك زلزالًا. رأيت جيراني يخرجون من منازلهم جميعًا. وكانت نوافذ بيتي تهتز”.