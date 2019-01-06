وفاة عائلة لبنانية بحادث سير مروع في أمريكا (فيديو وصور)

تداولت وسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو لحادث سير ضخم أدى إلى احتراق سيارة كانت تستقلها عائلة محام لبناني مقيم في الولايات المتحدة، حيث أدى الحادث إلى وفاة جميع أفراد الأسرة.

وفي تفاصيل الحادث الذي وقع في مدينة ديربورن بولاية ميشيغن الأمريكية، قال المحققون إنه وفي حوالي الساعة الثانية والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي توجهت شاحنة بيك آب بيضاء عكس السير لتصدم بسيارة رباعية الدفع وجهًا لوجه. وتعرضت الشاحنة لأضرار بالغة فيما اشتعلت النيران بالسيارة رباعية الدفع وفيها عائلة المحامي عصام عباس ما تسبب بوفاته وزوجته الدكتورة ريما عباس وأطفالهم الثلاثة.

فاجعة جنوبية إغترابية ..وفاة المحامي عصام عباس وعائلته في حادث مروع في مدينة ديربورن الأميركيةhttps://t.co/NQ7Kg0Z6UN pic.twitter.com/1Qtgb2pJYp — Mohammad Ali Jaber ( Marjeyoun) (@marjeyounn) January 6, 2019

كما كشفتت التحقيقات أن سائق الشاحنة كان مخمورًا وتوفي على الفور، واستغرقت الشرطة أكثر من 5 ساعات للسيطرة على الحريق وإخماده و إخلاء الوفايات وفتح الطريق مجددًا.