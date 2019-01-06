وفاة عائلة لبنانية بحادث سير مروع في أمريكا (فيديو وصور)

وفاة عائلة لبنانية بحادث سير مروع في أمريكا (فيديو وصور)

المصدر: بيروت- إرم نيوز

تداولت وسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو لحادث سير ضخم أدى إلى احتراق سيارة كانت تستقلها عائلة محام لبناني مقيم في الولايات المتحدة، حيث أدى الحادث إلى وفاة جميع أفراد الأسرة.

وفي تفاصيل الحادث الذي وقع في مدينة ديربورن بولاية ميشيغن الأمريكية، قال المحققون إنه وفي حوالي الساعة الثانية والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي توجهت شاحنة بيك آب بيضاء عكس السير لتصدم بسيارة رباعية الدفع وجهًا لوجه. وتعرضت الشاحنة لأضرار بالغة فيما اشتعلت النيران بالسيارة رباعية الدفع وفيها عائلة المحامي عصام عباس ما تسبب بوفاته وزوجته الدكتورة ريما عباس وأطفالهم الثلاثة.

كما كشفتت التحقيقات أن سائق الشاحنة كان مخمورًا وتوفي على الفور، واستغرقت الشرطة أكثر من 5 ساعات للسيطرة على الحريق وإخماده و إخلاء الوفايات وفتح الطريق مجددًا.

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