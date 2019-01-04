مسلحون يختطفون رجلًا احتال على خليجي بمليون دولار في لبنان ( فيديو)

أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام لبنانية محلية عملية اختطاف رجل من قبل عصابة مسلحة وسط إطلاق نار كثيف خلال عملية الخطف التي جرت في وضح النهار، وأمام أنظار المارة في منطقة الحدث التابعة لمحافظة جبل لبنان المحاذية لبيروت.

وتناقل أهالي المنطقة رواية مفادها أن رجلًا من عائلة دندنش احتال على رجل خليجي بمبلغ مليون دولار، وأن الأخير استعان بمجموعة من الشبان الذين نفّذوا عملية الخطف هذه للانتقام من الرجل المحتال على ما يبدو.

وقد أثار الفيديو المتداول استهجانًا كبيرًا في أوساط اللبنانيين وغياب الدولة تمامًا عن هذه الأحداث التي تتكرر، وسط تساؤلات عن مدى قدرة وإمكانية الأمن اللبناني على مواجهة النفوذ العائلي والأسري في بعض المناطق، ناهيك عن النفوذ الطائفي والمذهبي الذي يحكم المدن والقرى اللبنانية ويكبّل جهود القوى الأمنية فيها بشكل كبير.