عراقية تنتحر بسبب الزوجة الثانية

أقدمت امرأة من أهالي محافظة كربلاء في العراق، اليوم الخميس، على الانتحار؛ بسبب قيام زوجها بالزواج من أخرى، وفق مصادر أمنية عراقية.

وقالت المصادر إن “المرأة قامت بالانتحار برمي نفسها في أحد الأنهر في المحافظة ؛بعد قيام زوجها بالزواج من ثانية”، وفق وسائل إعلام محلية عراقية.

وشهد العراق، خلال السنوات الماضية، ازدياد حالات الانتحار بشكل كبير، فيما يرى مراقبون أن زيادة حالات الانتحار تعود إلى المشاكل العائلية.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في وقت سابق، إنها رصدت أكثر من 3 آلاف حالة انتحار في الفترة بين عامي 2015 و2018 لدوافع مختلفة.