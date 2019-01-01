بعد عمله 30 عاما بالإمارات.. هندي يلقى حتفه بحادث سير فور عودته النهائية لبلده

انتهى حلم المواطن الهندي راجاي بيلاي، بالاستقرار في بلاده والتنعم بما جناه من تعب العمر، والذي عاش لأجله 30 عامًا مغتربًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، نهاية مأساوية، بعد أن قضى في حادث سيارة بعد ساعات من وصوله إلى وطنه.

وقضى “بيلاي” 30 عامًا يكد فيها في العمل بدولة الإمارات، كي يهنأ بعيش كريم في بلاده عند عودته إليها، لكن القدر لم يمهله.

وتوفي راجاي بيلاي وهو من ولاية كيرلا الهندية في حادث سيارة، عندما كان عائدًا إلى منزله من مطار “تريفاندروم” الدولي، يوم الأحد، وفقًا لصحيفة “الخليج تايمز” الناطقة بالإنجليزية.

وعمل “بيلاي” مدة 30 عامًا في الإمارات، وتحديدًا في إدارة شرطة الشارقة، قبل أن يقرر أخيرًا العودة والاستقرار في وطنه، ليلقى حتفه بطريقة مأساوية على بعد عدة كيلومترات فقط من منزله في ولاية كيرلا، وبعد ساعات فقط من وصوله بالطائرة.

ووقع الحادث عندما اصطدمت السيارة، التي كان يستقلها بحافلة سياحية، فيما أصيب ابنه الوحيد، الذي كان في المطار واستقبله، بجروح استدعت نقله للمستشفى.

وقال أحد أصدقاء راجاي: “ما زلنا في حالة صدمة، من الصعب تصديق ما حدث”، مضيفًا أنه التقى بيلاي قبل أسبوع من مغادرته الإمارات، وكان سعيدًا، ويتطلع إلى بداية حياة جديدة في موطنه.