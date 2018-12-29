بالفيديو.. مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

اندلعت النيران بشعر الفائزة بمسابقة ملكة جمال أفريقيا وهي على خشبة المسرح بعد الإعلان عن النتيجة، وانطلاق الاحتفالات بالمناسبة بإطلاق الألعاب النارية.

وكانت ملكة جمال الكونغو “دوركاس كاسيند” قد تُوّجت ملكة جمال أفريقيا لعام 2018.

Miss Congo, Kasinde's hair caught on fire after she was crowned Miss Africa 2018 on stage. pic.twitter.com/6VxXGD58S5 — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) December 28, 2018

وبينما كانت “دوركاس” تبكي من الفرح، وتحتضن إحدى منافساتها، اشتعلت النار في شعرها، حيث سارع بعض الحضور لمساعدتها في إطفاء النيران.

ولم تُصب “دوركاس” بأي حروق، حيث نشرت لاحقًا مقطع فيديو يؤكد للمعجبين أنها بخير.

وقالت:”أنا بخير، وشعري لا بأس عليه، وأشعر أنني بحالة جيدة الآن، شكرًا لكم”.

وأضافت:”أنا سعيدة للغاية، وأريد أن أشكركم جميعًا على القدوم الليلة لدعمي، وأريد أن أشكر كلَّ من دعمني على شبكات التواصل الاجتماعي”.