بالفيديو.. مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

اندلعت النيران بشعر الفائزة بمسابقة ملكة جمال أفريقيا وهي على خشبة المسرح بعد الإعلان عن النتيجة، وانطلاق الاحتفالات بالمناسبة بإطلاق الألعاب النارية.

وكانت ملكة جمال الكونغو “دوركاس كاسيند” قد تُوّجت ملكة جمال أفريقيا لعام 2018.

Miss Congo, Kasinde's hair caught on fire after she was crowned Miss Africa 2018 on stage. pic.twitter.com/6VxXGD58S5

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) December 28, 2018