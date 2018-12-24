شاهد بالفيديو.. مصور تونسي يضرم النار في جسده

حاول المصور التونسي عبدالرزاق رزقي، اليوم الإثنين، الانتحار عن طريق حرق نفسه؛ وذلك احتجاجًا على وضعه الاجتماعي، وفق ما ذكر في مقطع فيديو قبل الواقعة.

وقالت تقارير محلية، إن عبدالرزاق رزقي المصور بقناة تلفزيونية خاصة، أضرم النار في جسده وسط “ساحة الشهداء”، بمحافظة القصرين التونسية.

وأضافت التقارير، أن المصور الذي يعمل في “تلفزة.تي.في”، نقل على الفور إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، في حالة “خطيرة جدًا”، حيث فارق الحياة، بعد ساعات، بحسب ما أعلنت القناة التي كان يعمل بها.

واشتكى الرزقي قبل محاولة الانتحار، عبر فيديو مصوّر، من وضعه الاجتماعي الصعب.

????#خبر_عاجل_الان #القصرينلحظة إضرام عبد الرزاق زرقي النار في جسده Posted by ‎اخبار تونس لحظة بلحظة‎ on Monday, December 24, 2018

وانتقلت عدوى الانتحار، بالآونة الأخيرة، إلى الوسط الإعلامي في تونس، حيث انتحر الكاتب نضال الغريبي شنقًا بمنزله، 29 آذار/مارس الماضي.