شاهد بالفيديو.. مصور تونسي يضرم النار في جسده

@eremnews . . حاول المصور التونسي عبدالرزاق رزقي، اليوم الإثنين، الانتحار عن طريق حرق نفسه؛ وذلك احتجاجًا على وضعه الاجتماعي، وفق ما ذكر في مقطع فيديو قبل الواقعة. . وقالت تقارير محلية، إن عبدالرزاق رزقي المصور بقناة تلفزيونية خاصة، أضرم النار في جسده وسط “ساحة الشهداء”، بمحافظة القصرين التونسية. . وأضافت التقارير، أن المصور الذي يعمل في “تلفزة.تي.في”، نقل على الفور إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، في حالة “خطيرة جدًا”، حيث فارق الحياة، بعد ساعات، بحسب ما أعلنت القناة التي كان يعمل بها. . واشتكى رزقي قبل محاولة الانتحار، عبر فيديو مصوّر، من وضعه الاجتماعي الصعب. . . #إرم_نيوز #تونس #انتحار #مصور_تونسي #عبدالرزاق_رزقي #فيديو #القصرين #ساحة_الشهداء #فيديوهات #أحداث #سياسة