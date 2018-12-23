سائق ينجو من الموت بعد أن طارت سيارته في الهواء بسبب نومه‎ (فيديو)

نجا سائق سلوفاكي من الموت؛ بعد أن طارت سيارته في الهواء واصطدمت بطرف حائط نفق مروري، قبل أن تهوي على الطريق؛ بعد أن غفا وهو يقود مركبته.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، السيارة وهي تصطدم بحافة الرصيف فجأة ثم تطير في الهواء على علو نحو 8 أمتار وتصدم حافة النفق، قبل أن تهوي على الطريق، فجر يوم الخميس الماضي.

وأشارت وسائل إعلام سلوفاكية، إلى أن الحادث وقع عند نفق بوريك قرب بلدة بوبراد الجبلية شمال شرق جمهورية سلوفاكيا، وأن الشرطة توصلت إلى أن السائق “وقع في غفوة قصيرة” خلال قيادة سيارته من طراز بي أم دبليو.

وقالت الشرطة، إن السائق كان وحده في السيارة، وإنه أصيب بجروح طفيفة، مضيفة بأن الفحوصات الطبية أظهرت عدم احتسائه الكحول.

ووفقًا للصحف السلوفاكية، لم تذكر الشرطة عما إذا كان السائق سيواجه أية تهم.