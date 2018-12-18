عراقية تحاول الانتحار بإلقاء نفسها في نهر الغراف

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، جنوب العراق، اليوم الثلاثاء، إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا من محاولة انتحار في نهر الغراف بقضاء الرفاعي، شمال المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان صحفي، أن “إحدى مفارز الشرطة النهرية تمكنت من إنقاذ المرأة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة أسباب ودوافع محاولة الانتحار”.

وسجلت محافظة ذي قار، جنوب العراق، نحو 40 حالة انتحار خلال عام 2018، بحسب بيان رسمي للنائب الأول لمحافظ ذي قار، عادل الدخيلي، قبل أيام.

وكانت محافظة ذي قار قد أعلنت عن تسجيل 70 محاولة انتحار خلال عام 2017 انتهت منها 52 حالة بالوفاة، فيما تمت معالجة الحالات الأخرى، وفق بيان النائب الأول لمحافظ ذي قار.

وشهد العراق خلال السنوات الماضية ازدياد حالات الانتحار بشكل كبير، فيما يرى مراقبون أن زيادة حالات الانتحار تعود إلى مشاكل عائلية.