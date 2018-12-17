وفاة طفلة وإصابة 5 من أفراد أسرتها إثر تعرضهم للتسمم في السعودية

قضت طفلة وأصيب 5 من أفراد أسرتها، إثر تعرضهم لحالة تسمم، في قرية عنيزة بمحافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة وسط غرب السعودية.

ونقلت صحيفة “عاجل” المحلية الإلكترونية يوم الاثنين، عن مصادر في مستشفى الذهب العام، قولها إنّ “قسم الطوارىء استقبل أمس، 6 حالات للعائلة بينها الطفلة المتوفاة”، مشيرة إلى أنّه “جرى تحويل الحالات المصابة إلى مستشفيات المدينة المنورة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات والتحاليل لمعرفة سبب التسمم”.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أنّ “النتائج الأوليّة ترجح أن تكون العائلة تناولت حليب أغنام يُحتمل أن يكون مسممًا”.