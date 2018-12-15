11 قتيلًا وأكثر من 90 مصابًا بعد تناول طعام في معبد بالهند ‎(صور)

توفي 11 شخصًا، بينهم طفلان، ونُقل أكثر من 90 آخرين إلى المستشفى؛ بعد تناول طعام خلال طقس ديني في معبد هندوسي بولاية كارناتاكا جنوب الهند، وفق قول الشرطة، اليوم السبت.

واستجوبت الشرطة الهندية شخصين، فيما يتصل بالحادث الذي وقع، أمس الجمعة، بعدما أصيب بعض المشاركين في الطقس الديني بقيء وإسهال ومشاكل في الجهاز التنفسي؛ عقب تناول أرز بالطماطم في المعبد، وما زال كثيرون يعالجون من هذه الأعراض.

وذكرت تقارير إعلامية في الهند، أنه يشتبه بحدوث تسمم غذائي؛ نتيجة تلوث الطعام بمبيد حشري، لكن الشرطة قالت إنه من السابق لأوانه تحديد سبب التسمم.

وقال ضابط شرطة كبير يدعى جيتا م.س: “أرسلنا جثث المتوفين والطعام المسمم لمعمل الطب الشرعي، وبعد استلام التقرير يمكننا قول ما الذي حدث”. وأضاف أن “غربانًا وكلابًا نفقت أيضًا بعد تناول هذا الطعام”.

وذكرت تقارير إعلامية، أن حكومة ولاية كارناتاكا ستقدم مساعدة مالية بقيمة 500 ألف روبية (6953.14 دولار) لأسرة كل متوفى.