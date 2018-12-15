بـ”طعنة في الصدر”.. مصري ينتحر لعدم قبوله بأكاديمية الشرطة

أقدم شاب مصري، على الانتحار، بطعن نفسه في الصدر، لعدم قبوله بأكاديمية الشرطة، في محافظة القليوبية.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مستشفى بنها الجامعي يفيد بوصول “ا.ا” 23 عامًا الحاصل على بكالوريوس تجارة، والمقيم في دائرة القسم، جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني غائر بالجهة اليسرى من الصدر، وجرى إيداعه ثلاجة المستشفى.

وبإجراء التحقيقات كشف والده أن تلك الإصابة أحدثها نجله المُتوفى بنفسه لعدم قبوله بدفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة، وأنه كان يحلم أن يكون ضابط شرطة، لذلك كان يمر بأزمة نفسية، وتحرَّر عن ذلك المحضر رقم 3744 إداري، فيما تولَّت النيابة التحقيق.

وتحظى أكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المصرية، بقبول كبير بين المواطنين، وتختص بتأهيل الطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة، والأزهرية، والشهادات المعادلة، ليصبحوا ضباطًا عاملين لدى الشرطة المصرية بمختلف قطاعاتها.