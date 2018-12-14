طائرة تعود أدراجها بعد نسيانها قلبًا بشريًا على متنها

عادت طائرة أمريكية، كانت تقوم برحلة داخلية بين مدينتي سياتل ودالاس، أدراجها، بعد نسيان قلب بشري فيها كان يُنقل لزراعته في جسد أحد المرضى، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة.

وقطعت الطائرة، التابعة لشركة “ساوث ويست” الجوية، مسافة 950 كلم من أصل 2500 كلم، الأحد الماضي، عندما اكتشف طاقمها أن القلب الذي نقل من مدينة كاليفورنيا، والموجه إلى مستشفى في سياتل، لا يزال فيها.

وقال الناطق باسم شركة الطيران، دان لاندسون: “بعد أن أدركنا بأن الخطأ وقع، بادرنا بالعودة إلى سياتل”.

وذكرت صحيفة “سياتل تايمز” أن قائد الطائرة قال للركاب المذهولين: إن “الحمولة تحوي قلبًا بشريًا”.

وأصاب الارتباك الشديد 140 راكبًا، بعد أن قررت الطائرة العودة لسياتل، بعد أن قطعت ساعة ونصف الساعة من مدة الرحلة، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

واستخدم بعض الركاب هواتفهم الذكية للتحقق من المدة الزمنية التي يمكن فيها الاحتفاظ بقلب بشري لاستخدامه في عملية زرع قلب، ليجدوا أن هذه المدة تتراوح بين 4 و6 ساعات.

وجاء التوضيح لاحقًا من شركة الطيران نفسها، التي قالت: إن “شحنة تحمل عضوًا بشريًا مهمًا لإنقاذ حياة، تم نسيانها على متن الطائرة، في حين كان يجب أن يتم إنزالها في سياتل”. بعد عودة الرحلة إلى سياتل، تم نقل القلب إلى مركز صحي لتخزين الأنسجة.