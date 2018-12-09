السعودية.. وفاة أم وأطفالها الثلاثة إثر غرقهم في مستنقع مائي

أعلن الدفاع المدني السعودي، وفاة أم وأطفالها الثلاثة؛ إثر غرقهم في مستنقع مائي في إحدى محافظات المدينة المنورة، غربي السعودية.

ونقلت صحيفة “عكاظ” المحلية، عن المتحدث باسم الدفاع المدني في المدينة المنورة، العقيد خالد الجهني، قوله إن “4 أشخاص فارقوا الحياة غرقًا؛ إثر سقوطهم في مستنقع مائي قرب منزلهم في منطقة وادي المخاضة بمركز صفينة بمحافظة المهد، التابعة للمدينة المنورة”.

وأضاف الجهني: “جرى توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول نزل السباحون داخل مستنقع مائي بعمق 3 أمتار بالوادي، واتضح وجود 4 أشخاص داخل المستنقع، تم انتشالهم، لكن كانوا قد فارقوا الحياة”.