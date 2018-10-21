بالفيديو.. طائرة دون طيار كادت تتسبب بـ”كارثة جوية” في سماء لندن‎

أفادت تقارير صحافية بريطانية، يوم الأحد، أنّ كارثة جوية كادت أن تقع عندما أوشكت طائرة ركاب ضخمة على الاصطدام بطائرة دون طيار فوق لندن.

وقالت صحيفة “ديلي ستار”، إن “الحادث وقع في 25 يونيو الماضي عندما كانت الطائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينرالتابعة لشركة طيران فيرجين اتلانتيك البريطانية تحلق فوق لندن على ارتفاع 3200 قدم استعدادًا للهبوط في المطار”.

وذكرت الصحيفة أن “مجلس إيربروكس البريطاني الذي يراقب الحوادث الجوية كشف عن تلك الحادثة، اليوم، وأن تقرير المجلس أفاد أن الطائرة مرّت على بعد 10 أقدام فقط من الطائرة بدون طيار التي تصادف أنها كانت تحلق فوق العاصمة البريطانية”.

وأشارت إلى أن “الطائرة التي يمكن أن تحمل نحو 264 مسافرًا كانت تحلق فوق ضاحية كلابهام في لندن وأن المجلس صنف الحادث ضمن فئة أ أي أنه خطير جدًا”.

وأوضحت هيئة الطيران البريطانية، أن الحادث شمل “خطر تصادم بين طائرة ركاب وطائرة بدون طيار على أقرب مسافة في تاريخ الطيران التجاري في بريطانيا”.

من جانبه قال متحدث باسم شركة فيرجين اتلانتيك: “بإمكان الشركة أن تؤكد أن الطيار الذي كان يقود الطائرة في رحلتها من نيو دلهي إلى لندن أبلغ عن رؤية طائرة بدون طيار تحت جناح طائرته أثناء تحليقها فوق لندن استعدادًا للهبوط في مطار هيثرو”.