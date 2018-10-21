17 قتيلًا على الأقل في حادث قطار بتايوان

قالت السلطات التايوانية اليوم الأحد، إن قطارًا خرج عن القضبان في شمال شرق البلاد، مما تسبب في سقوط 17 قتيلًا على الأقل وإصابة 126.

وقع الحادث بعد ظهر اليوم، بالتوقيت المحلي في مقاطعة يلان، عندما انقلبت عدة عربات في خط السكك الحديدية الذي يمر بمنطقة ساحلية ويستقله السائحون عادة.

وقالت هيئة السكك الحديدية في بيان “بحلول الساعة 6:30 مساء (بالتوقيت المحلي) كان هناك 17 قتيلًا في الموقع و126 مصابًا” وأضافت أن القطار كان في طريقه بين محطتين في مقاطعة يلان عند خروجه عن القضبان.

وقالت الحكومة المركزية في تايوان إن فرق الإنقاذ في الموقع، وإن رئيس الوزراء على علم بالحادث ويشعر بقلق كبير على سلامة المسافرين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان أن أكثر من 30 شخصًا ما زالوا محاصرين داخل عربات القطار.