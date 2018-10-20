وفاة طفلتين غرقًا بمياه الأمطار في ريف دمشق

أكد نشطاء على مواقع التواصل اليوم، وفاة طفلتين في ريف دمشق جرفتهما السيول إثر تساقطا غزيرا للأمطار شهدته عدة مناطق في سوريا أمس السبت.

وقال النشطاء إن الطفلتين أسيل الخطيب (5 سنوات) وهديل اللحام (6 سنوات) لقيتا حتفهما غرقا بالسيول في منطقة دير مقرن بريف دمشق.

وشهدت العاصمة السورية دمشق وريفها أمس، تساقطا غزيرا للأمطار الرعدية، التي تسببت بارتفاع منسوب المياه في الشوارع، وتشكل سيول جارفة.

وداهمت مياه الأمطار المحال التجارية في دمشق، كما غمرت المياه العديد من الشقق الأرضية، كما طمرت المياه الأنفاق ما أدى لمحاصرة العديد من السيارات.

وأسفرت مياه الأمطار عن حدوث انجرافات أرضية ساهمت في إغلاق بعض الطرق، كما شهدت دمشق اختناقا مروريا نتيجة السيول التي تسببت بتعطل العديد من المركبات.

ويتوقع خبراء الطقس، استمرار حالة من عدم الاستقرار بالتأثير على مناطق واسعة في سوريا، وسط توقعات باشتدادها أواخر الأسبوع، ما ينذر بتساقط المزيد من الأمطار الرعدية المسببة للفيضانات.