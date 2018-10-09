امرأة تكتشف تجميد حسابها المصرفي بسبب إعلان وفاتها بالخطأ

صُدمت امرأة من ولاية ماريلاند الأمريكية، بتجميد حسابها المصرفي؛ لأن حكومتها أعلنت عن وفاتها بالخطأ.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن إلين بارون، فحصت حسابها المصرفي نهاية الشهر الماضي، وعندما وجدته متوقفًا اعتقدت تعرضها لعملية احتيال، حيث اتصلت في البنك للحصول على تعويضات، وأخبرها أنه فعل المناسب بعد إبلاغهم من إدارة الضمان الاجتماعي بوفاتها.

وبيّنت بارون (75 عامًا)، أن إعلان وفاتها الخاطئ، أزعجها جدًا، وأثّر على شؤونها المالية ورعايتها الصحية، حيث اضطرت لأكثر من أسبوع، لإجراء مكالمات هاتفية لاسترداد حسابها المالي، واستعادة خطة علاجها من إدارة الضمان الاجتماعي.

وعقبت فيفيان نيكولز، المتحدثة باسم إدارة الضمان الاجتماعي، على الإعلان الخاطئ لوفاة بارون، بأن سجلاتهم دقيقة جدًا، حيث يتم إبلاغهم سنويًا بوفاة نحو 2.8 مليون شخص، مبينةً أن الخطأ نادر ما يحدث، ويكون بنسبة 1%، ويتم تداركه.