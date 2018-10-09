بالفيديو.. إنقاذ شاب علقت رأسه بين القطار والرصيف

نجح رجال الإطفاء في الأرجنتين، في إنقاذ شاب علق من رأسه في فجوة ضيقة بين قطار ورصيف المحطة.

وحاول المارة بأنفسهم إنقاذ الشاب قبل إبلاغ عمال السكك الحديدية الذين استدعوا طواقم الإطفاء بأجهزتهم المتخصصة لإنقاذه.

وضع رجال الإنقاذ كتلة خشبية كبيرة في الفجوة عندما وصلوا إلى مكان الحادث قبل استخدام آلة لتوسيعها بشكل أكبر.

ودفع بعض الركاب عربة القطار بعيدًا عن الرصيف في نفس الوقت خلال عملية الإنقاذ المثيرة التي استمرت عشر دقائق بينما نزل رجل إطفاء آخر أسفل القضبان للاستعداد للإمساك بالشاب المُصاب عندما يتم تخليصه.

وقعت هذه المأساة في محطة قطار ليبرتاد في مدينة ميرلو في مقاطعة بوينس آيرس بالأرجنتين.

وتم التعرف على الشاب بأنه بائع متجول يبلغ من العمر 20 عامًا ويدعى خوسيه أليخاندرو سنتوريون.

وذكرت تقارير محلية أن الشاب تعثر وسقط أثناء مغادرته القطار بعد أن دخل في مشاجرة مع راكب آخر.

وقالت الشرطة بعد ذلك انه كان مخمورًا.

وأظهر مقطع فيديو صادم التقطه أحد الركاب بهاتفه المحمول رئيس فريق الإنقاذ ينادي على زميل له قائلًا: “أخبر الركاب أن يدفعوا العربة في هذا الاتجاه” قبل أن يكرر رجل الإطفاء التعليمات بالصراخ بأعلى صوته: “تعالوا جميعاً، ادفعوا بهذه الطريقة””.

وأمسك أحد رجال الإنقاذ هذا الشاب من الرقبة بحذر شديد لإنقاذه من التعرض لإصابات أكثر خطورة مع اتساع الفجوة بشكل كاف لكي يسقط خوسيه أليخاندرو في الفراغ الموجود تحت القضبان وبين يدي رجل إطفاء آخر يقف أسفل منه.