ارتفاع عدد مصابي حريق الوادي الجديد بمصر والحكومة توعز بصرف تعويضات (فيديو)

ارتفعت أعداد المصابين في الحريق الذي شهدته بعض قرى مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد في مصر، إلى 30 مصابًا بينهم أفراد من قوات الحماية المدنية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة السبت، إنه “جرى نقل 18 شخصًا مصابًا من قرية الراشدة إلى المستشفيات لتلقي العلاج إثر إصابتهم بحالات اختناق وحروق، كما تم نقل 12 آخرين من قرية العوينة، بينهم مدير الحماية المدنية في محافظة الوادي الجديد”.

ولفتت إلى أن “الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين بعدما جرى إقامة مستشفى ميداني في إحدى القرى القريبة من الحريق لتقديم اللازم”.

وكانت الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، تمكنت بمساعدة فرق إطفاء تابعة للقوات المسلحة من السيطرة على حريق هائل امتد بين عدة قرى في محافظة الوادي الجديد، ليستمر قرابة 8 ساعات بسبب سرعة الرياح.

وقدرت المساحات التي امتد إليها الحريق بنحو 200 فدان بينها 60 فدانًا تخص قرية الراشدة لوحدها، قبل أن تمتد النيران إلى زراعات النخيل ومنازل ثلاث قرى أخرى.

بدورها شكلت محافظة الوادي الجديد لجنة مكونة من وزارات الزراعة والتضامن والإسكان، إلى جانب هيئتي الطب البيطري وأملاك الدولة لحصر خسائر حريق قرية الراشدة، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية قد تتخطى الـ100 مليون جنيه.

فيما وجهت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، بصرف تعويضات للأسر المتضررة من الحريق، بمجرد انتهاء لجان حصر الخسائر من عملها الميداني خلال الأيام المقبلة.