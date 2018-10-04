هبوط اضطراري لطائرة ركاب أمريكية في سيدني

تسبب انخفاض مستوى الوقود في خزان طائرة ركاب أمريكية، بهبوطها اضطراريًا، اليوم الخميس، في مطار مدينة سيدني الأسترالية.

وقال بيان صادر عن شؤون الخدمات الجوية الأسترالية، إن طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأمريكية (يونايتد إيرلاينز)، أطلقت نداء طوارئ عندما وصلت أجواء سيدني قادمة من مدينة لوس أنجلوس.

ووصلت طائرة الركاب الأمريكية “787-900 دريملاينر” إلى مطار سيدني بعد رحلة استمرت 15 ساعة و5 دقائق، إذ اطلق قائد الطائرة نداء استغاثة بسبب انخفاض مستوى الوقود.

وأشار البيان إلى أن شرطة ولاية نيوساوث ويلز اتخذت إجراءاتها الأمنية، وأغلقت الطرق في محيط المطار، وأرسلت فرق الإطفاء والصحة إلى المطار، معلنة ” حالة الطوارئ والجاهزية الكاملة”.

وأعلنت السلطات الأسترالية أن الطائرة التي تحمل على متنها 239 راكبًا هبطت بسلام على مدرج المطار.