قتيل في حريق يطال 15 سيارة في تبوك السعودية (صور)

اندلعت النيران بعدد من السيارات، فجر اليوم الخميس، في حي الفيصلية بمحافظة تبوك بالسعودية، بعد انقلاب ناقلة نفط، أسفرت عن وفاة سائقها.

وأفاد شهود عيان بأن الناقلة تبعد مسافة تصل إلى كيلومتر واحد عن موقع السيارات، وعددها يقارب 15 سيارة، وإن سبب الحريق تسرب مادة الديزل.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك، نبيل العنزي: “إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك تلقت على الرقم الموحد 997، بلاغًا من عمليات الشرطة بتوقيت 4:6 فجرًا، يفيد بوجود حادث انقلاب ناقلة وقود في شارع الأمير سلطان”.

وأضاف: “على الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين والقيادة الميدانية للموقع، وعند مباشرة أول فرقة إسعافية للموقع بتوقيت 4:13 وُجدت حالة وفاة واحدة تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، بعد فك احتجازه من قِبَل فِرَق الدفاع المدني بالموقع”.