الإمارات.. جموع غفيرة تشارك في تشييع ودفن ضحايا حريق بني ياس بأبوظبي (صور وفيديو)

شاركت جموع غفيرة في مراسم تشييع ودفن ضحايا فاجعة وقعت، اليوم الثلاثاء، حيث قضى 9 أفراد إماراتيين جراء حريق بمنزلهم في منطقة بني ياس، إحدى ضواحي العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكانت أعداد كبيرة من الإماراتيين توافدت إلى مسجد مقبرة بني ياس؛ للصلاة على الضحايا، وهم سيدتان و7 أطفال، توفوا اختناقًا بدخان الحريق، حسب ما أفاد بعض شهود العيان وأقارب الضحايا.

وفتحت السلطات في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحقيقًا لكشف ملابسات الحريق المفجع، ورغم سرعة تدخل السلطات إلا أن الحادث أودى بحياة الضحايا الثمانية، فضلًا عن إصابة 4 نساء آخريات نُقلن للعلاج في العناية المركزة قبل أن تلفظ إحداهن أنفاسها الأخيرة.

وقال شاهد لـ ”إرم نيوز”: إن الجيران علموا بالحادث من خلال سماعهم أصوات استغاثة من داخل المنزل المحترق، فيما أظهر مقطع فيديو للحظات الأولى للحريق تصاعد دخان أسود من المنزل.

وتفاعل إماراتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أنباء الحادثة، ونعى مغردون عبر موقع التواصل “تويتر” ضحايا الحريق، مقدمين عزاءهم لعائلة آل بديوي، وداعين لهم بالصبر والسلوان، وسط حالة من الصدمة والتضامن مع هذه الواقعة المأساوية.