ارتفاع عدد ضحايا تسونامي في إندونيسيا إلى 1234 قتيلًا

ارتفاع عدد ضحايا تسونامي في إندونيسيا إلى 1234 قتيلًا

أدت الكارثة إلى تضرر أكثر من 65 ألف منزل

المصدر: رويترز

ارتفع عدد القتلى المؤكد جراء زلزال وأمواج مد عاتية “تسونامي” بجزيرة سولاويسي في إندونيسيا، إلى 1234 قتيلًا من 844 شخصًا، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث.

وقالت الوكالة الثلاثاء، إن “الكارثة أدت أيضًا لتضرر أكثر من 65 ألف منزل”.

وكان زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب الجزيرة، الجمعة، أعقبته أمواج مد عاتية وصل ارتفاعها إلى 6 أمتار، واجتاحت ساحل مدينة بالو الصغيرة على الساحل الغربي لسولاويسي.

ولم يتسن لرجال الإنقاذ الوصول للكثير من المناطق المتضررة حتى الآن، ما يثير مخاوف بشأن ارتفاع عدد القتلى مجددًا.

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