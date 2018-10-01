إعلان غريب لمضخة ثدي يُثير موجة غضب نسائية واسعة (فيديو)

أثار إعلان غريب لمضخة ثدي صامتة، قارن النساء بالأبقار، موجة غضب واسعة لدى الكثيرين وعلى رأسهم النساء، اللواتي وصفن الإعلان بـ”المقيت”.

ويظهر الفيديو الإعلاني، الذي يحمل عنوان “مضخة الحليب لا يجب أن تُشعرك وكأنك بقرة حلوب”، سيدات وهن يرقصن مع أبقار في الخلفية ويحملن مضخات حليب تستخدم لحلب الحيوانات، في مقارنة واضحة بينهن وبين الأبقار.

وعلى الرغم من أن المضخة الجديدة قد تعتبر مفيدة ومميزة، إلا أن إعلانها أزعج العديد من السيدات، حيث قالت إحداهن: “لماذا يجب تشبيه المرضعات بالأبقار، فهناك العديد من الحيوانات القوية التي ترضع أيضًا، مثل الغوريلا وأنثى الأسد”.

ووصف بعض الأشخاص الإعلان بأنه “مقيت” بالنظر إلى كيفية معاملة الأبقار في صناعة الألبان، حيثُ قال أحدهم: “تحقيق الربح عن طريق جهل الناس بصحة الحيوانات”، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

ويعود الفيديو الإعلاني لشركة “إيلفي”، التي تحاول أن تروج لمضخة ثدي صغيرة صامتة يمكنها حمل ما يصل إلى 141 غرامًا من الحليب.