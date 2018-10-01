هروب 1200سجين في إندونيسيا بعد كارثة “تسونامي”

ذكرت وسائل إعلام إندونيسية، الإثنين، أن نحو 1200 سجين هربوا من 3 سجون مختلفة في جزيرة سولاويسي التي ضربها زلزال وأمواج تسونامي مؤخرًا.

ونقلت صحيفة “تيمبو” المحلية عن سري بوغوه أوتامي، المسؤول بوزارة القانون وحقوق الإنسان، إنه تم منح السجناء الهاربين مهلة أسبوع لزيارة أقاربهم.

وأضاف “إذا لم يعودوا بعد هذا الأسبوع، ستبدأ السلطات على الفور البحث عنهم لضبطهم”.

وتابع أنه تم منح السجناء هذا التصريح بسبب الأوضاع الطارئة التي تشهدها سولاويسي، مردفًا أن السجناء هربوا بعدما دمر الزلزال وتسونامي السجون التي هربوا منها.

واجتاحت، الجمعة الماضية، أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي “بالو” و”دونغالا” بجزيرة “سولاويسي”، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا الشروع في حفر مقابر جماعية لدفن قتلى الزلزال وعددهم 1203 أشخاص حسب حصيلة غير نهائية.

وهذه ليست الكارثة الأولى من نوعها التي تضرب إندونيسيا.

إذ ضرب زلزال جزيرة سومطرة (شمال)، عام 2004، وتسبب في “تسونامي” اجتاح سواحل 13 دولة على المحيط الهندي؛ ما خلف 226 ألف قتيل، بينهم ما يزيد عن 120 ألفًا في إندونيسيا.