بالفيديو.. خرج من تحت عجلات السيارة بعد دهسه لمواصلة اللعب

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة صادمة تضمنت دهس سيارة لطفل، قبل أن يخرج من تحتها دون أي إصابات.

كشف المقطع العجيب طفلًا منحنيًا على مقربة من أصدقائه في الشارع لربط حذائه أمام سيارة فضية، في منطقة “جورجيون” في محافظة مومباي الهندية.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، يبدو أن السائقة لم تنتبه لوجود الطفل الصغير أمام السيارة وبدأت في إدارة السيارة والتحرك.

ومن ثم يمكن رؤية السيارة وهي تصدم الطفل وتدهسه ببطء قبل أن يختفي تمامًا أسفلها، بينما تستمر السيارة في الحركة والسائقة غير واعية لما يحدث.

وبعد لحظات يظهر الطفل من تحت السيارة التي مرت من فوقه، ليصدم المشاهدين بكونه حي يرزق وعلى خير ما يرام، قبل أن ينهض ويركض نحو أصدقائه.

لحسن الحظ وبأعجوبة ما، لم يصب الطفل البالغ من العمر 9 سنوات بأي إصابات بالغة، وتم اعتقال سائقة السيارة “شرادها تشاندراكار” (44 عامًا)، بسبب إهمالها وقيادتها المتهورة، ولكن أُفرج عنها لاحقًا بكفالة.

وقال المفتش إكزافيير ريجو من مركز شرطة “دندوشي”: “أُصيب الصبي بجروح طفيفة، والعائلة لم ترغب في تقديم شكوى في البداية، ولكن مع انتشار الفيديو وافقت الأسرة على الإدلاء بشهادتها”.