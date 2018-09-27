مأساة مروعة.. وفاة 10 عمانيين بحريق التهم منزلهم في صحم

توفي 10 عُمانيين من عائلة واحدة اختناقًا، فجر اليوم الخميس، إثر حريق نشب في منزل العائلة الكائن بمنطقة “خور الحمام” في ولاية “صحم”.

وأعلنت الشرطة العمانية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، وفاة المواطنين العشرة جرّاء استنشاقهم للدخان المتصاعد جراء الحريق.

وقال مسؤولون في الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إن رجال إطفاء عثروا على القتلى بعد إخماد الحريق بالقرية التي تبعد 165 كيلومترًا شمال غربي العاصمة مسقط.

وقال النقيب في شرطة عمان السلطانية، علي الكاسبي، إن بلاغًا ورد في الساعة الرابعة وعشرين دقيقة فجرًا، يفيد بنشوب حريق في منطقة خور الحمام بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، تحركت على إثره الجهات المختصة إلى الموقع.

وأضاف في تصريح تلفزيوني أن الحريق الذي تم إخماده كان هائلًا ، وأن التحقيقات جارية للوقوف على أسبابه.

وناشدت شرطة عمان المواطنين ضرورة تركيب أجهزة استشعار الدخان داخل منازلهم تجنبًا لوقوع مثل هذه الحوادث.