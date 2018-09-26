وفاة رضيع أمريكي على الخطوط القطرية بعد زيارة ذويه للدوحة

توفي اليوم الأربعاء، طفل أمريكي يبلغ من العمر 11 شهرًا، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، في رحلة كانت متجهة من الدوحة إلى حيدر آباد في الهند.

ووفق صحيفة “الميرور” البريطانية، فإنّ “الطفل، أرناف فارما، كان برفقة عائلته التي تنحدر من أصول هندية على متن الطائرة وأنّه عانى من مشاكل في التنفس في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الأربعاء”.

وأشارت الصحيفة حسبما نقل عنها موقع “سبق” الإلكتروني، إلى أنّه “تم إعلان وفاة الطفل عند وصول الطائرة إلى مطار راجيف غاندي ونقله إلى مركز أبولو الطبي”.

وقالت إنّ “الطفل وُلد في ولاية نيو جيرسي، ويحمل جواز سفر أمريكيًا”، مشيرة إلى أنّ “العائلة كانت تقضي عطلة في الدوحة من أجل زيارة الأقارب”.