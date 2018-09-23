“المقعد الأول” يزهق روح طفل عربي أول أيام الدراسة

دفع طفل مصري في الصف الثالث الابتدائي حياته، ثمنًا للجلوس في المقعد الأول، مع أول يوم دراسي، الأحد، في بعض مدارس البلاد.

وتلقى قسم شرطة محافظة الدقهلية بدلتا مصر، بلاغًا بوفاة الطالب أثناء الزحام بينه وبين الطلاب، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة.

وتبين من المعاينة وسماع أقوال زملائه، أن حالة من الزحام شهدتها مدرسة تابعة للإدارة التعليمية بالمحافظة أثناء ذهاب الطلاب للمدرسة، إلا أن زحام وتدافع الطلاب لحجز المقعد الأول، تسبب في سقوط الطالب أسفل أقدامهم، ومن ثم السير على جسده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن غالبية مدارس مصر، تشهد حالة من الفوضى في بداية كل عام دراسي؛ بسبب توافد أولياء أمور المراحل الأساسية من التعليم مع أبنائهم؛ لحرصهم على جلوس أبنائهم في المقعد الأول؛ ليكونوا أكثر يقظة أثناء اليوم الدراسي والحصص.

وقررت النيابة العامة تسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي عليه من قبل الأطباء الشرعيين.