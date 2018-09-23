بعد بنك الخليج.. عدوى السطو على البنوك في الأردن تصيب الكويت (فيديو)

بعد انتشار خبر السطو المسلح على أحد فروع بنك الخليج في الكويت، مدعومًا بفيديو وثقته كاميرا المراقبة هناك، تنفس الأردنيون الصعداء، بعد أن وجدوا أن ظاهرة السطو على البنوك في النهار التي انتشرت مؤخرًا بكثافة في بلادهم، ليست حكرًا عليهم، فثمة سارقون في دول عربية أخرى يفكرون بنفس الطريقة، وينفذون العمليات في ذات الأسلوب، التخفي بالنقاب وسلاح من ألعاب الأطفال يخيفون به الموظفين الذين سرعان ما يستسلمون للسارق ويقدمون له ما بحوزتهم من نقود.

ولكن ماهي إلا أيام قليلة، حتى أعلنت السلطات الكويتية أن منفذ عملية السطو وافد أردني الجنسية؛ ما سبب صدمة للنشامى من خروج عمليات السطو عن النطاق المحلي، وكيف أن ذاك الوافد الذي تأثر بالأخبار من بلاده، استلهم التخطيط والتنفيذ والأسلوب، إلا أن القبض عليه كان أسرع بكثير من نظرائه في الأردن.