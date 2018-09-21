بالفيديو.. شتائم وعراك بين إمام ومؤذن في الكويت

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، صوت رجلين ـ قيل إنهما إمام مسجد ومؤذنه ـ يتحدثان باللهجة المصرية، استنكر أحدهما اتهامه بأنه لص، ووجه الآخر له الشتائم.

وتطور الأمر بين الشخصين، اللذين لم يظهرا في الكاميرا، من تبادل الشتائم إلى العراك فيما يبدو.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزارة الأوقاف الكويتية وجهت بإحالة كل من المؤذن والإمام إلى التحقيق بعد مشاجرتهما، وذلك رغم أنهما تقدما بطلب الصلح.

ولم ترد المزيد من التفاصيل حول الواقعة أو ملابساتها، كما لا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل.