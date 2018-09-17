الأردن.. العثور على طفل مشنوق في ظروف غامضة (صورة)

عثر مواطن في منطقة إربد شمال الأردن، ليل الاثنين، على الطفل حبيب الله أحمد الدقامسة مشنوقًا داخل منزله.

واستبعد أحد أقرباء الطفل -الذي يبلغ من العمر 12 عامًا- وجود شبهة جنائية بموته.

وأشار في حديثه لـ”إرم نيوز” إلى أنه “من المرجَّح أن يكون الطفل تأثَّر بإحدى الألعاب الإلكترونية، وطبّق ما شاهده؛ ما أدى إلى وفاته.

وتسبَّبت الألعاب الإلكترونية -خصوصًا “الحوت الأزرق”- بانتحار كثير من الأطفال حول العالم.

وقال مصدر أمني، إن مديرية شرطة إربد فتحت تحقيقًا بوفاة الطفل الدقامسة.

وأضاف المصدر، أنه جرى تحويل الجثَّه إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، مبيّنًا أن التحقيقات الأوَّليّة تشير إلى شبهة انتحار بعد إقدام الطالب (الطفل) على شنق نفسه بواسطة حبل وُجِد ملفوفًا حول رقبته.