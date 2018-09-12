فيديو صادم.. امرأة حققت أمنيتها وماتت في بث مباشر

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات مروعة لوفاة أستاذة هندية على الهواء مباشرة، أثناء بث تلفزيوني معها.

وتعرضت البروفيسورة “ريتا جيتندرا” للاختناق، وتوفيت أثناء حديثها في برنامج “صباح الخير جي. كي” التلفزيوني.

وأثناء حديثها عن حياتها ومهنتها، توقفت الأستاذة الشهيرة والكاتبة والفنانة فجأة عن التحدث في منتصف الجملة، لتتوفى في الحال.

وقال زاهد مختار مذيع البرنامج: إن ريتا كانت تبدو طبيعية تمامًا، لكن فجأة توقفت عن الكلام وبدأت تعاني من السقطات.

وعلى الفور تم قطع المقابلة والتحول إلى فيلم وثائقي، ونقلت الضيفة إلى المستشفى.

وقالت حفيظة مظفر، مستضيفة ريتا في سريناجار: إنه في الوقت الذي كانت السيدة جيتندرا تنتقل إلى الاستوديو لإجراء المقابلة، قالت إنها تريد أن تموت مثل الرئيس الهندي السابق أبو بكر زين العابدين.

وأضافت أنها أخبرتها أن زين العابدين قد توفي أثناء عمله، وهكذا قابلت نهايتها أيضًا، حيث لقيت حتفها في الاستوديو، خلال بث مباشر.

وأُعلنت وفاة الأستاذة الهندية لدى وصولها إلى مستشفى “SMHS” في جامو، وقال الدكتور سليم تاك إنها ماتت بسبب أزمة قلبية مفاجئة، وإنه قد يحدث توقف القلب بسبب عدم انتظام ضرباته.

وتم تسليم جثمان الأستاذة إلى عائلتها، وهذا يعتبر أول حادث لوفاة ضيف في برنامج مباشر في تاريخ محطة تلفزيون “دوردارشان”.