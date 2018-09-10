الشرطة الفرنسية تعتقل رجلًا اقتحم بسيارته مدرج مطار ليون (فيديو)

الشرطة الفرنسية تعتقل رجلًا اقتحم بسيارته مدرج مطار ليون (فيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلًا كان يقود سيارة على مدارج مطار ليون، يوم الإثنين.

وقال مصدر مقرب من التحقيق، إنه “كان قد تم الإبلاغ، في وقت سابق، عن أن السيارة تسير بسرعة عالية وفي الاتجاه المعاكس لخط السير، على الطريق السريع بالقرب من المطار”.

ولم تسفر الحادثة عن وقوع إصابات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو، قالوا إنها تظهر لحظة مطاردة الشرطة الفرنسية لسائق السيارة بعد اقتحامه مدرج المطار.

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