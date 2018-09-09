مسافر “عدواني” يجبر طائرة على قطع رحلتها

عادت طائرة ركاب من رحلة متجهة من أستراليا إلى المملكة المتحدة، أدراجها مساء أمس السبت، بعد أن أبدى مسافر على متنها تصرفات عدوانية.

ووقف المسافر على متن الطائرة المتجهة من مدينة “بيرث” غرب أستراليا إلى العاصمة البريطانية لندن، فجأة وبدأ يصرخ ويشير بأصابعه تجاه طاقم الطائرة قبل أن يسيطر عليه أحد المسافرين، وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن كابتن الطائرة التابعة لشركة “كنتاس” الأسترالية قرر العودة من رحلته التي تستغرق نحو 17 ساعة، إلى مطار مدينة “بيرث”، التزامًا بقوانين سلامة الطيران المدني.

ونقلت الصحيفة عن أحد الركاب قوله:”بدى غاضبًا جدًا وعدوانيًا مثل حيوان محشور بعد عودته من الحمام، ثم بدأ يصرخ ويشير بأصابعه بطريقة عدائية قبل أن يقفز عليه بعض ركاب الطائرة وتتم السيطرة عليه.”

وقال متحدث باسم الشركة:”تم إنزال المسافر من الطائرة من قبل الشرطة الأسترالية”، مضيفًا أن الشركة لا يمكن أن تتساهل مع تصرفات تشكل خطرًا على سلامة الطيران.