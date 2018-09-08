شاهد بالفيديو.. لحظة اصطدام قطار بمقطورة

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مروعة لاصطدام قطار بضائع بمقطورة، وانقسامها إلى نصفين.

ويظهر في الفيديو الذي صوره سائق سيارة في ولاية “فيرجينيا” الأمريكية، المقطورة وهي متوقفة على سكة القطار، قبل أن يداهمها القطار المسرع، ويشطرها إلى نصفين.

وحسب موقع “يو بي آي”، فإن سائق المقطورة وأحد ركابها فرّا قبل وصول القطار بلحظات؛ الأمر الذي حال دون تعرضهما للإصابة.

وقال مصور الفيديو، إن “اصطدام القطار بالمقطورة أدى إلى قطع خطوط الفرامل وتركها تنزلق على الطريق بعد الحادث”، مضيفًا: “ظهر سائق المقطورة مرة أخرى بعد تواريه عن الأنظار بمجرد توقف القطار، ولا أعتقد أن هناك أي إصابات”.