حالات تسمم لطلبة مدرستين بالإمارات تستنفر “التربية”

أعربت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، اليوم الخميس، عن أسفها عقب تعرض ما لا يقل عن 30 طالبًا وطالبة في مدرستين لحالات تسمم غذائي خفيفة، في مدينة العين.

وبيّنت الوزارة أنه تم نقل الحالات المصابة إلى المستشفيات، حيث تم علاجها، مؤكدة أن جميع حالات الطلبة مستقرة.

وعبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أعلنت الوزارة عن إيقافها الفوري للشركة الموردة للمقصف المدرسي عن العمل، وتشكيل لجنة طارئة مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، الذي أرسل بدوره مفتشين للتحقيق بالواقعة وتحديد المتسببين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.