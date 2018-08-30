لانشغال السائق.. حادث تصادم مروع في مدينة جدة السعودية (فيديو)

شهدت المملكة العربية السعودية حادث تصادم مروع بين سيارتين، على أحد طرق مدينة جدة الساحلية، وثّقه ناشطون بمقاطع فيديو تداولوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حسابات سعودية، إن الحادث “المؤلم” وقع على كبري الميناء، ووقع نتيجة انشغال السائق بهاتفه المتحرك أثناء القيادة؛ مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

ويظهر في المقطع المصور قائد السيارة المتسببة في الحادث، يقود سيارته على أنغام موسيقى خليجية بسرعة كبيرة، دون أن ينتبه لقربه الشديد من السيارة التي أمامه؛ ما أدى لحدوث تصادم عنيف بينهما.

وتعد المملكة واحدة من أكثر دول العالم تسجيلًا لحوادث السير، كما تتصدر قائمة الدول الأكثر تسجيلًا للضحايا من تلك الحوادث، بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات المختصة، من خلال سن تشريعات صارمة لمخالفي قواعد المرور، وتحسين الطرقات وتوسعتها، وتنظيم حملات توعية في المجتمع بمخاطر السرعة الزائدة.