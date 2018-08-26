حادث مروع يخطف الأب ويخلّف إصابات بالغة للأسرة في السعودية (صور وفيديو)

خطف حادث “مروع” رب أسرة وخلّف إصابات بليغة لباقي أفراد العائلة، إثر انقلاب سيارتهم على إحدى الطرق الخارجية في المملكة العربية السعودية.

ووقع حادث إنقلاب المركبة مساء الأحد، على طريق الباحة، وفقًا للبلاغ الوارد لغرفة عمليات الهلال الأحمر، الذي أرسل 3 فرق إسعافية إلى الموقع.

واتضح لدى وصول فرق الإسعاف وجود 5 إصابات من عائلة واحدة، منها 3 إصابات حرجة تم تقديم العناية الطبية لها بالموقع، بالإضافة إلى إصابتين إحداهما متوسطة والأخرى طفيفة.

ونقلت الإصابات كافة إلى مستشفى الملك فهد لتلقي الرعاية اللازمة، فيما فارق الأب الحياة بعد الحادث بقليل متأثرًا بإصابته، وفقًا لموقع “عاجل” الإلكتروني.